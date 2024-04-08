"بكره النصر بيفطر".. الحارثي والحبسي يثيران الجدل قبل ديربي الرياض!

هجومي جماهيري كبير على نجم النصر بسبب رسالة الديربي

أثار سعد الحارثي، نجم النصر السابق، هجومًا جماهيريًا كبيرًا، على خلفية رسالته إلى الدولي العماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال الأسبق، قبل مباراة الديربي بين الفريقين في كأس السوبر.

ووجه الحارثي رسالة تحدٍ إلى الحبسي، قبل قمة الهلال والنصر، التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، مساء اليوم، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال الحارثي، عبر برنامج "دورينا غير"، للحبسي "الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وأقول النصراويين يفطروا لرؤيته"، ليرد حارس الهلال قائلًا "إن شاء الله نشوف الهلال ونعيد أحلى عيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولاقت رسالة الحارثي هجومًا جماهيريًا، تمثل في الاعتراض على الاستشهاد بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية في موضوعات غير لائقة، فيما وصف أحد الجماهير رسالة الحارثي بـ(السخافة)، بإسقاط حديث شريف على كرة قدم، فضلًا عن تحويل مضمون الحديث لمنافسة بين فريقين في بطولة كروية.

ويلتقي الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي، للمرة الثالثة بعد نسختي 2015 و2021، حيث فاز الهلال بهدف دون مقابل، في لقاء الديربي الأول، بينما حقق النصر فوزًا عريضًا في الديربي الثاني بنتيجة (3-0).

ومن المقرر أن يعبر الفائز من الهلال والنصر، إلى المباراة النهائية في كأس السوبر السعودي، ليواجه المتأهل من الاتحاد ضد الوحدة.