من هو بكاري جاساما؟ العدو الجديد لجمهور الأهلي في أفريقيا

أثار الحكم الجامبي جاساما الجدل لجماهير الأهلي بعد أن انتهت مباراة العودة صن داونز بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف وسط اتهامات بتعمده ارتكاب الأخطاء ضدهم

أبانوب صفوت | فيسبوك

أثار بكاري جاساما حكم مباراة العودة الأهلي وصن داونز في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية، خاصةً وأن نادي القرن الذي تأهل إلى نهائي أخر نسختين ودع بطولة العام الحالي مبكراً وهو ما أثار حفيظة جماهير الفريق مما أضطرها لإلقاء كل اللوم على جاساما واتهامه بأنه إحدى أسباب عدم التأهل.

خسر الأهلي بنتيجة ثقيلة للغاية في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة في واحدة من أسوأ مباريات المارد الأحمر عبر تاريخه الأفريقي الحافل بالإنجازات وعلى الرغم أن العودة بإجماع الأراء وبالمستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الأولى كان أقل ما يقال عنها "مستحيلة" ولكن محبي الأهلي ألقوا بكل إحباطهم وسخطهم الشديد على جاساما.

تجددت مخاوف النادي الأهلي من إسناد اللقاء المصيري أمام الهلال السوداني للجامبي بكاري جاساما في ختام دور المجموعات لنسخة 2019-20 من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن احتج الفريق السوداني بشكل رسمي على تعيين المغربي رضوان جيد بسبب اعتراضهم على القرارات التحكيمية ضد الموج الأزرق في مباراة الفريق ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية منذ عام.

لكن من هو بكاي جاساما؟ لماذا هذا العداء بينه وبين جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

من هو بكاري جاساما؟

بكاري جاساما هو حكم جامبي وُلد في العاصمة بانجول يوم 10 فبراير عام 1979 ويُعد أحد أبرز الحكام على الإطلاق في القارة السمراء في الفترة الأخيرة مما جعل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضعوا كامل ثقتهم فيه من أجل إدارة أهم الأحداث الكروية والتي كان أخرها نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2017 بين الأهلي والوداد، والذي انتهى بتتويج الفريق المغربي باللقب.

ولكنها ليست اللقاء البارز الوحيد الذي قام جاساما بإداراته في أفريقيا حيث سبق له التواجد في نهائي أمم أفريقيا عام 2015 وهي البطولة التي توج بها منتخب ساحل العاج على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء الذي أُقيم على ملعب باتا في غينيا الاستوائية بنتيجة التعادل السلبي.

على الصعيد العالمي شارك جاساما في العديد من المحافل الدولية المميزة، مثل اختياره ضمن 25 حكماً لكأس العالم 2014 بالبرازيل حيث أدار بكاري مباراة في المجموعة الثاننية بين منتخبي هولندا وتشيلي في 23 يونيو، كما شارك أيضاً في كأس القارات عام 2017 ولكنه قاد مباراة واحدة تلك التي جمعت بين المكسيك ونيوزيلندا والتي لعبت بتاريخ 21 يونيو.

أهم المباريات التي أدارها بكاري جاساما:

المباراة البطولة التاريخ نتيجة المباراة تشيلي - هولندا مجموعات كأس العالم 23 يونيو 2014 0-2 ساحل العاج - غانا نهائي أمم أفريقيا 8 فبراير 2015 8-9 بركلات الجزاء المكسيك - نيوزيلندا مجموعات كأس القارات 21 يونيو 2017 1-2

ماذا قيل عن بكاري جاساما عقب مباراة العودة ضد صن داونز؟

تعرض الحكم الجامبي لوابل من الانتقادات أثناء إدارته لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي احتاج فيها العملاق المصري للفوز بسداسية نظيفة من أجل تحقيق عودة أسطورية وليست تاريخية فحسب، وكأن العدة كانت مجهزة من أجل إلقاء اللوم عليه لإخفاء الفشل التكتيكي للمدرب لاسارتي والمستوى الفني الردئ لأغلب اللاعبين.

البداية كانت مع معلق المباراة محمد عبده بعد أن ألغى جاساما الهدف الذي سجله أجايي في بداية الشوط الثاني، منذ ذلك الحين لم يكرر أكثر من اسم الحكم الجامبي طيلة المباراة واتهمه على مدار التسعين دقيقة بأن قراراته كانت مؤثرة بالسلب على نتيجة اللقاء لدرجة أن جول في حوار له مع جاساما قام بسؤاله إذا ما كان سيقوم بمقاضاة معلق المباراة على ما قاله أم لا ليجيب بأنه سيتركه إلى الله في إشارة منه إلى أنه من تعرض للظلم بمثل هذه الإدعاءات.

لم يسلم جاساما من نقد لاعبي الأهلي القدامى ويأتي في مقدمتهم المقدم الحالي لبرنامج "ملعب الأهلي" والنجم السابق "إسلام الشاطر" والذي وصف ما حدث بالمؤامرة والفضيحة موضحاً أنه تحامل على أصحاب الأرض بشكل كبير وهو ما قام سيد عبد الحفيظ بتأييده ضمنياً بالاحتجاج على حكم المباراة على الرغم أنه سبق له وصفه بواحد من الأفضل على الإطلاق في مجاله داخل أفريقيا.

ما هي المباراة التي أشعلت شرارة كراهية بكاري جاساما؟

يمكن القول بأن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نهائي 2017 هي الشرارة التي أشعلت الكراهية من جمهور الفريق تجاهه، بعد اتهامه بشكل صريح داخل الملعب وخارجه بأنه أهدى البطولة للفريق المغربي الذي استطاع التتويج باللقب عقب التغلب على ضيفه بهدف نظيف سجله بن شرقي، بعد أن كانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي.

حينها قام الصخرة وائل جمعة مدافع الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس آنذاك بوصف قرارات الحكم الجامبي بأن أقل ما يقال عنها عار وأنها تسببت بشكل فاضح في ضياع الكأس من نادي القرن بسبب كثرة قراراته الخاطئة وتعمده إخراج اللاعبين عن تركيزهم وأنه قام بمجاملة أصحاب الأرض والجمهور خاصةً أن مباراة الإياب لُعبت في ستاد محمد الخامس.

تظل اللقطة الأبرز هي إشارة عماد متعب إلى تلقي طاقم التحكيم لرشوة وذلك عقب صافرة النهاية وتسلم الأهلي للميداليات الفضية وهو ما أثار حفيظة عشاق الفريق لأن أحساس اللاعبين بالتعرض للظلم ليس من شأنه سوى زيادة تأكيد ظنون الجماهير بأن جاساما تعمد ترجيح كفة الفريق المغربي واضطهاد لاعبي الأهلي من خلال تعطيل اللعب وتحجيم الروح الكبيرة التي يمتلكونها بكثرة البطاقات الصفراء.

ما هي الذكرى الأفضل للحكم بكاري جاساما مع المصريين؟

اشتكى جمهور الأهلي من جاساما مرتين عقب نهائي 2017 ضد الوداد والمباراة الأخيرة ضد صن داونز ومن قبله عانى جمهور الزمالك من الطرد المبكر في مباراة النجم الساحلي والذي ربما يكون قد حرم ملوك ميت عقبة من استكمال العودة التاريخية في النتيجة بعد الخسارة بخماسية في تونس، ولكن الحكم الجامبي منح المصريين أهم لقطة كروية على الإطلاق عاصروها في أخر السنوات.

قام بكاري جاساما بإدارة المباراة التي جمعت بين مصر والكونغو في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا والتي شهدت تأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب طويل جداً طالت مدته 28 عاماً بالتمام والكمال، ولكن كيف حدث السيناريو الدراماتيكي؟ بركلة جزاء سجلها محمد صلاح في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

تعرض نجم ليفربول لإحباط شديد للغاية عقب تسجيل الكونغو لهدف التعادل ومع بكاء بعض الجماهير في المدرجات بسبب اقتراب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1 ومع مطالبات المعلق "مدحت شلبي" باحتساب ركلة جزاء لأن هذه المباراة هي بالكاد فرصة لن تتعوض أبداً من أجل فك العقدة، أطلق جاساما صافرته باحتساب ركلة جزاء بالفعل بعد تعرض تريزيجيه للعرقلة، ليحرز صلاح هدف التأهل ويٌسعد كل المصريين.