"بكاء وسر البقاء في الرياض رغم المرض المميت" .. كواليس أيام جانج هيون سو الأخيرة مع الهلال

نجم الهلال السابق يكشف أسرارًا مؤثرة..

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كشف الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع نادي الهلال السعودي سابقًا والغرافة القطري حاليًا، عن كواليس هزيمته لمرض "السرطان".

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هيون سو لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بادي الهلال، في الفترة من 2019 إلى 2023، قبل ارتداء قميص الغرافة، في صفقة انتقال حر.

وقال المدافع الكوري في تصريحات مع الإعلامي حمد الصويلحي عبر صحيفة "الرياضية": "ودعت الهلال مضطرًا لظروفي الصحية.. كان من الصعب عليّ ذلك؛ ولكن هذه هي الحياة".

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وأشار جانج هيون سو، إلى أنه عندما علم بمرضه، فضّل تلقي العلاج في العاصمة السعودية الرياض، وعدم السفر إلى أي بلد آخر، على الرغم من تواجد مراكز عالمية متخصصة في "السرطان".

وأضاف: "السعودية وطني والرياض مدينتي.. فلماذا أغادر؟"، مؤكدًا على أنه تجاوز هذه الأزمة، بفضل الدعم الكبير الذي قدمه الهلال، ورئيسه فهد بن نافل.

وأوضح جانج، أنه دخل في موجة بكاء؛ بسبب ما قدمه الهلاليون له؛ حيث كانوا بمثابة عائلته، في هذه المحنة التي أرهقته كثيرًا.

وفي النهاية.. أعرب جانج هيون سو، عن فخره بالفترة التي قضاها مع الهلال، خاصة أنه حقق 8 ألقاب، بعد أن كان سجله خاليًا من أي بطولة، قبل الانضمام إلى الفريق، متوقعًا تتويج الزعيم، بدوري روشن السعودي 2023-2024؛ خاصة أنه الوحيد القادر على تخطي أي صعاب.

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