بقيادة ميسي الأرجنتين تواجه البرازيل ودياً في السعودية

استاد جامعة الملك سعود يستضيف القمة المنتظرة بين البرازيل والأرجنتين

تقرر رسمياً مواجهة البرازيل والأرجنتين ودياً، على استاد جامعة الملك سعود في السعودية، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

ومن المنتظر أن تشارك بعثة التانجو بالقائمة الكاملة، والتي يترأسها ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.

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وستكون المباراة يوم الجمعة 15 نوفمبر القادم، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتواجه الفريقان، العام الماضي في السعودية خلال البطولة الرباعية الودية، وفازت البرازيل حينها بهدف نظيف عن طريق جواو ميراندا.

بينما كانت آخر مباراة للمنتخبين، في يوليو الماضي بنصف نهائي كوبا أمريكا وحينها فازت البرازيل بهدفين دون رد عن طريق جيسوس وفيرمينيو.