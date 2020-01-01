بقيادة إبراهيموفيتش وبالوتيلي.. فاسكو دي جاما نحو فريق الأحلام

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ظهرت بعض الأخبار التي تفيد باحتمالية انضمام العديد من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم إلى الدوري البرازيلي من بوابة فاسكو دي جاما.

ويواجه النادي صعوبات مالية في الوقت الحالي، ولكن المرشح الرئاسي لويز روبيرتو ليفين سيانو لديه العديد من الخطط الطموحة لتغيير الأمور.

ومن أجل تعزيز فرصه في الفوز بالانتخابات، استخدم لويز روبيرتو سيانو العديد من الأسماء الكبرى في كرة القدم ووعد بجلبهم إلى النادي.

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زلاتان إبراهيموفيتش وماريو بالوتيلي ويايا توريه وسيباستيان جيوفينكو وأليكس تيكسيرا هم من بين التعاقدات المحتملة التي يستهدفها فاسكو دي جاما.

وحول ذلك قال الرجل في مقابلة مع فوكس سبورتس إنه يحاول التفاوض في الوقت الحالي على أن يرفع من سقف أحلام فاسكو دي جاما.

وأضاف: "يمتلك بالوتيلي وإبراهيموفيتش نفس العامل. وسيكون زلاتان مشروعًا أكثر جرأة بالطبع، ولدينا العديد من الأسماء الأخرى التي نفاوضها"

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يذكر أن إبراهيموفيتش يفكر في اعتزال كرة القدم بسبب التوقف الذي حدث نتيجة لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي لا ضمن له الخطوة المقبلة أين ستكون.