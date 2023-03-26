بقميص النصر .. مشجع يقتحم مباراة البرتغال ولوكسمبورج من أجل رونالدو

النجم البرتغالي تألق رفقة البرتغال أمام لوكسمبورج

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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر تألقه رفقة منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك خلال مباراة لوكسمبورج.

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ونجح رونالدو في تسجيل هدفين في مباراة لوكسمبورج، ليقود البرتغال لتحقيق الانتصار بستة أهداف دون رد.

وبعدما نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني، اقتحم أحد مشجعي البرتغال وهو يرتدي قميص نادي النصر أرضية الملعب، وانطلق نحو رونالدو، للاحتفال معه بهدف الدون الثاني.

وتدخل أفراد الأمن، ونجحوا في إبعاد المشجع عن رونالدو، الذي اكتفى بالابتسام إلى المشجع الذي أراد الاحتفال معه بهدفه الدولي رقم 122 في شباك لوكسمبورج.

ونجح رونالدو في التسجيل بالمباراة الثانية على التوالي رفقة منتخب البرتغال، بعدما سجل في المباراة الماضية أمام ليختنشتاين بالتصفيات الأوروبية.

Shahid