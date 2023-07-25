بقطع من لعب الأطفال .. تمثال روبرت ليفاندوفسكي وزوجته يثير سخرية الإنترنت

تمثال غريب الشكل للنجم البولندي..

أثار تمثال من مكعبات الليجو الشهيرة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني وزوجته آنا الكثير من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التمثال الذي يصور الثنائي أقيم في أحد المعارض الفنية بمدينة جليفيتشي البولندية، وسرعان ما انتشرت صور التمثال عبر مواقع التواصل.

ويقترب التمثال إلى حد ما من الحجم الطبيعي للثنائي، لكن الصورة النهائية له جعلت مشجعي برشلونة بالتحديد يسخرون من الشكل النهائي للتمثال.

السبب في الجمع بين ليفاندوفسكي وزوجته آنا في التمثال هو أنهما من مشاهير الرياضة في بولندا، حيث أنه إلى جانب شهرة روبرت في كرة القدم، فإن آنا كانت بطلة في الكاراتيه، وهي الآن خبيرة تغذية تحظى بمتابعة كبيرة عبر حساباتها على مواقع التواصل.

يذكر أن ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وساعد النادي الكتالوني في موسمه الأول مع الفريق على حصد لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.