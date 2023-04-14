"بقرة في المؤخرة" .. رد غريب من تين هاج على خيبة أمل مانشستر يونايتد ضد إشبيلية!

هجوم عنيف تعرض له المدرب الهولندي بعد التعادل المُحبط

رد غير متوقع من المدرب الهولندي إريك تين هاج، على الهجوم الذي تعرض له بعد تعادل مانشستر يونايتد مع إشبيلية بهدفين لكل فريق، بذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.

مانشستر كان متقدمًا على الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين، ليقوم تين هاج بإجراء بعض التبديلات المبكرة في الشوط الثاني، بخروج رافاييل فاران وبرونو فيرنانديش الذي حصل على بطاقة صفراء بالشوط الأول بالإضافة لأنتوني مارسيال.

وبعد نزول هاري ماجواير وكريستيان إريكسن وفاوت فيخورست بدلًا من الثلاثي، انقلبت الأمور رأسًا على عقب بتسجيل إشبيلية ثنائية بنيران صديقة للشياطين الحمر.

وقال تين هاج في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي:"هذه الاتهامات نطلق عليها في هولندا مقولة "البحث عن بقرة في المؤخرة" نعم في المؤخرة، هكذا يمكنني وصف هذا الأمر".

وأضاف:"توجيه الاتهامات الآن في غاية السهولة، ولكن لو كان تعرض برونو فيرنانديش للطرد كنت ستسألني لماذا لم أستبدله قبلها والاتجاه للمجازفة عن طريق اللعب بدونه بدلًا من الخيار الأكثر أمانًا".

وجاء حديث المدرب الهولندي قبل لقاء الفريق أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بالبطولة بـ56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس، بينما يأتي آرسنال في المركز الأول بـ73 نقطة.