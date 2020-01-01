بقرار من فايلر راحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي

الأهلي راحة لمدة 48 ساعة قبل مباراة النجم الساحلي التونسي

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبو الفريق راحة لمدة 48 ساعة بعد مباراة المقاولون العرب.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 التي جمعت بينهما مساء الليلة.

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وبعد فوز الأهلي اليوم، واصل تربعه وانفراده بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بعد لعب 12 مباراة بنسبة فوز 100%.

ومن المنتظر أن تعود كتيبة الشياطين الحمر، للتدريبات صباح الأربعاء استعداداً لمباراة النجم الساحلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد القادم.

ويستضيف الأهلي، النجم مساء الأحد 26 يناير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يختتم الشياطين الحمر، مشوارهم في دور المجموعات للبطولة الأفريقية، مساء السبت الأول من فبراير أمام الهلال السوداني.

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جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن النجم المتصدر، بينما يحتل الهلال المركز الثالث بست نقاط، وأخيراً يتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة.