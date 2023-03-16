بقرار صادم .. فيفا يعرقل مسيرة الأهلي حتى لو صعد لدوري المحترفين!

ازمة جديدة وتحدٍ صعب أمام مجلس وليد معاذ

بينما كان يعول جمهور الأهلي السعودي على عودة فريقه لدوري المحترفين في الموسم المقبل، بعد موسم صادم في دوري يلو للدرجة الأولى، أتتهم الصدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الراقي حاليًا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، ويصعد أصحاب الأربعة مراكز الأولى لدوري المحترفين بحسب اللوائح.

ووفقًا لبرنامج "برا الـ18" فإن فيفا أصدر قرارًا بمنع الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيلات "الصيف والشتاء المقبلين"، نظرًا لكثرة القضايا على النادي وتكرار المخالفة.

والصدمة الكبرى أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، إذ أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن فيفا لم يتقبل حجة الأهلي في القضية الأخيرة الخاصة باللاعب لويس جرابان، والتي فسخ بها اللاعب عقده لعدم حصوله على رواتبه لعدة أشهر، بينما كانت حجة الراقي أنه ليس لديه حساب بنكي في السعودية، والنادي لم يتمكن من تحويل المبالغ لحساب خارجي.

وبخلاف الحرمان من التعاقدات، ألزمت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، الأهلي بسداد أربعة ملايين ونصف ريال لجرابان، بجانب غرامات التأخير في السداد.