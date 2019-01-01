بقدوم كوتينيو، هل بات بايرن ميونيخ جاهزًا لتحقيق دوري الأبطال؟

بايرن دخل هذا الميركاتو بقوة، ولكن...

يأمل بايرن ميونيخ في معانقة المجد الأوروبي الغائب عنه منذ عام 2013، بعد أن أبرم عدة صفقات جيدة في ميركاتو الصيف.

واستطاع بايرن الحصول على خدمات فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش وبنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز المنضم في صفقة قياسية في تاريخ النادي، بالإضافة إلى الشباب ميكايل كوزينس وجان فييت آرب.

بعد خروجه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد ليفربول، قام العملاق البافاري بالدخول للميركاتو بقوة في محاولة للعودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

لكن هل بايرن بهذه التعاقدات بات متكملاً للرهان الأوروبي؟

في حقيقة الأمر لا.. والأسباب متعددة بين فنية وبين إدارية، وبداية الموسم تُبشر بذلك بهزيمة على يد دورتموند في السوبر الألماني وبداية الموسم بالتعادل 2/2 أمام هيرتا برلين في الأليانز آرينا.

1. لا بديل لليفاندوفسكي

تحمل ليفاندوفسكي الجزء الأكبر من عبء تسجيل الأهداف للنادي البافاري. في ظل غياب مهاجم ثانٍ موثوق به، وتردي مستوى توماس مولر وقلة الأهداف من خط الوسط، سيقع عبء أكبر على الهداف البولندي مرة أخرى.

ستقوم الفرق المنافسة بتكثيف الرقابة على ليفاندوفسكي أو اقتطاع الإمداد من العمق من الأجنحة، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من تهديد بايرن في الهجوم.

2. دفاع هش ورحيل هاملس

تلقى بايرن 32 هدفا في موسمه الأخير البوندسليجا، وهو أسوأ رقم خلال المواسم السبعة الأخيرة التي حقق فيها اللقب. لم يستقبل البافاري أكثر من 23 هدفًا في 5 مواسم (2012-13 إلى 2016-17) من سلسلة الفوز باللقب المتتالي، وأدنى مستوى بلغ 17 في 2015-16.

ظهرت علامات على تدهور الدفاع لأول مرة في 2017-18 عندما تلقى بايرن 28 هدفا، وتلك العلامات كانت بارزة في الموسم الماضي. يمكن أن تتفاقم المشكلة مع رحيل ماتس هاملس وإمكانية رحيل جيروم بواتينج أيضًا.

علاوة على ذلك، فإن التعزيزات الصيفية الجديدة، لوكاس هرنانديز وبنيامين بافارد، من المحتمل أن تستغرق بعض الوقت للتأقلم، وصحيح أنهما قادران على اللعب في قلب الدفاع، لكن مراكزهم الأصلية هي في الأظهرة.

3. اهتزاز مستوى نوير

لطالما اعتبر مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم في الماضي القريب، لكن في الموسمين الأخيرين تعرض نوير لإصابات أبعدته لفترة وعندما عاد لم يعد بالصورة المعهودة.

مع 20 مباراة بشباك نظيفة في موسم 2014-15 و 21 في الموسم التالي، حافظ نوير في 2018-19 على نظافة شباكه في 11 مباراة فقط.

مع تقدم العمر، تناقص البراعة وتراجع الثقة، أظهر نوير البالغ من العمر 33 عامًا علامات على عدم القابلية للخطأ أكثر بقليل مما كان بايرن يرغب فيه، واهتزاز مستواه قد يُفسد موسم بايرن الأوروبي، ربما كان على بايرن جلب حارس مرمى قوي هذا الصيف.

4. فراغ إداري منتظر

أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

رحيل هونيس الذي يُعد من أهم الركائز الإدارية في بايرن قد يتسبب في هزة في العملاق البافاري قد تؤدي إلى عرقلت موسمه الأوروبي على وجه التحديد.