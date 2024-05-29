بقائمة مرصعة برجال الأعمال .. مرشح جديد على رئاسة النادي الأهلي!

تعرف على القائمة التي ستنافس خالد العيسى على رئاسة الأهلي

يبدو أن خالد العيسى رئيس شركة النادي الأهلي غير الربحية، لن يجد الطريق أمامه ممهدًا في الانتخابات القادمة، بعدما أعلنت قائمة جديدة وقوية ترشحها لإدارة الراقي الموسم القادم.

وكان خالد العيسى رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن عن أنه سيترشح للرئاسة من جديد في الانتخابات القادمة، سعيًا للاستمرار في منصبه.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ماجد القثامي العضو الذهبي بالنادي الأهلي أعلن ترشحه لدخول الانتخابات الرئاسية للنادي بقائمة مكونة من رجال أعمال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت الصحيفة عن أسماء القائمة، حيث جاءت كالآتي: "رجل الأعمال عبد الملك العساكر، الدكتور أحمد الشاطر المذهن، الدكتور عبد الله فهد العبيكان، الدكتور عاطف خميس السرحاني، رجل الأعمال أحمد الشعلان، سيدة الأعمال الجوهرة بنت فهد".

وأنهى النادي الأهلي الموسم الحالي 2023-2024 محتلًا المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، ليضمن المشاركة الموسم القادم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.