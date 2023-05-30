"بقاؤه مثل عدمه".. برشلونة لن يجني أي فائدة من رحيل هيكتور بيليرين!

الظهير الإسباني لن يفيد نادي طفولته بأي شيء

يخطط برشلونة من خلال حسابات عديدة للتغلب على مسألة سقف الرواتب الخاصة بلاعبيه، فعل ذلك من خلال رحيل بعض أهم لاعبيه وأعلى رواتبه، لكن من غير المرجح أن تكون بعض الرسوم التي كانوا يأملون في الحصول عليها من هيكتور بيليرين متاحة.

ووفقًا لبرنامج Bar Canaletes الإذاعي، فإن أحد البنود في انتقال بيليرين إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي يقضي أن برشلونة سيخسر على الأرجح 500 ألف يورو.

وكانت الرسوم المتفق عليها بين الناديين مليون يورو، ولكن لن يتم استلام نصفها إلا إذا بدأ بيليرين الموسم المقبل في نادي سبورتينج لشبونة، ومع الاعتقاد بأن بيليرين سيعود إلى ريال بيتيس هذا الصيف، فهذا يعني أن البلوجرانا سيفقد القليل من المال الإضافي للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

بيتيس يأمل بطريقة أو بأخرى، أن يجد طريقة بدوره للحد من رواتبه من أجل إبرام صفقة بيليرين، لكن من غير المحتمل أيضًا أن يطلب الظهير الأيمن راتبًا كبيرًا من الفريق الأندلسي، لذلك من المحتمل أن يكون بيليرين أحد أوائل الذين يتعاقد معهم بيتيس هذا الصيف.