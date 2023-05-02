بفارق 100 ضعف عن مونديال الرجال .. "فيفا" يرفض العروض الأوروبية لكأس العالم للسيدات!

إنفانتينو غاضب من العروض الأوروبية الهزيلة المقدمة لبث مباريات كأس العالم للسيدات 2023.

هدد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدول الأوروبية بالحرمان من مشاهدة كأس العالم للسيدات 2023، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، ما لم تحسن المنظمات الإعلامية عروضها "المخيبة للآمال" بشأن الحقوق.

إنفانتينو أكد أن عروض شراء حقوق بث كأس العالم للسيدات من الدول الأوروبية "الخمسة الكبار"، بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، لم تكن مقبولة من قبل "فيفا" وصفعة على وجه اللاعبات وجميع النساء حول العالم.

وقال إنفانتينو في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف: "لكي نكون واضحين للغاية، من واجبنا الأخلاقي والقانوني عدم الترويج لكأس العالم لكرة القدم للسيدات".

وأضاف: "لذلك، إذا استمرت العروض غير العادلة، فسنضطر إلى عدم بث كأس العالم للسيدات في البلدان الأوروبية الخمسة الكبار".

إنفانتينو شدد على أن شبكات البث عرضت فقط ما بين مليون و10 ملايين دولار مقابل الحقوق، مقارنة بتقديم عروض بين 100 إلى 200 مليون دولار لحقوق بطولة كأس العالم للرجال.

ستقام مباريات كأس العالم للسيدات خارج ساعات مشاهدة أوقات الذروة للأسواق الأوروبية بسبب فارق التوقيت، لكن إنفانتينو قال إن ذلك ليس عذرًا.

وقال: "ربما لا تقام المباريات في وقت الذروة في أوروبا، ولكن مع ذلك، فإنها تقام في التاسعة أو العاشرة صباحًا، لذا فهي فترة معقولة جدًا".

"فيفا"، وفي تقريره حول كأس العالم للسيدات 2019 الذي أقيم في فرنسا، أكد أن نسبة المشاهدة قد وصلت إلى 1.12 مليار مشاهدة عبر جميع المنصات.