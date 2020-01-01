بفارق كبير .. بالأسماء والمراكز النصر الأكثر استفادة من قرار الاتحاد الآسيوي؟

نستعرض لكم أكثر الأندية استفادة بهذا القرار الذي سيصب في مصلحتها بشكل واضح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا أمس، حل أزمة القوائم الآسيوية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي كانت تمثل صداعًا في رأسها، في ظل تغيير مواعيد فتح باب القيد الصيفي وتمديد عقود بعض اللاعبين مع أنديتهم.

التوقف الذي حدث في الدوري السعودي منذ مارس الماضي، تسبب في إصدار قانون بالسماح للأندية بتمديد عقود لاعبيها التي كان من المفترض أن تنتهي في يونيو الماضي، مما كان يتعارض مع إمكانية قيدهم في القوائم الآسيوية لفرقهم الجديدة، إذ ينتهي القيد الآسيوي في 14 من سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وأوضح الاتحاد السعودي أنه تلقى موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي على طلب الأندية السعودية بتسجيل لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم، وتم تمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل الآسيوية التي تنتهي بنهاية أغسطس المقبل.

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ووفقًا لهذه الموافقة ستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية الموسم المحلي للمشاركة فيما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الأندية استفادة بهذا القرار الذي سيصب في مصلحتها بشكل واضح ..