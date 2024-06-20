بـ3 كلمات .. رسالة كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال قبل مواجهة تركيا الحاسمة!

رسالة من رونالدو قبل مواجهة الحسم أمام تركيا...

أرسل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رسالة إلى زملائه، قبل مواجهة تركيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب البرتغالي، أمام نظيره التركي، مساء يوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2024.

ونشر صاروخ ماديرا، مساء يوم الأربعاء، رسالة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، قبل مواجهة تركيا؛ كتب فيها: "الاتحاد، التركيز والالتزام".

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وكان المنتخب البرتغالي، قد افتتح مبارياته في البطولة بفوز على التشيك بهدفين مقابل هدف، بتوقيع فرانشيسكو كونسيساو، بالإضافة إلى هدف بالنيران الصديقة من لاعب التشيك.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن تركيا، المتصدرة بعد الفوز على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف.