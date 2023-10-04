بـ15 مليون ريال .. عرض من الأهلي لشراء عقد مدرب النصر الأسبق خلفًا ليايسله

النادي الأهلي يرصد "خليفة" ماتياس يايسله

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يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، يريدون "التخلص" من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في أسرع وقتٍ ممكن.

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يايسله البالغ من العمر 35 سنة، تولى القيادة الفنية للفريق الأهلاوي، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث تأهل معه إلى دور الـ16 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز السادس - حتى الآن -، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الوطن"، دخل مجلس إدارة الأهلي، في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم؛ لخلافة يايسله؛ بعد فترة توقف أكتوبر الجاري.

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وكشفت الصحيفة المصرية، عن أن الراقي أخبر فيتوريا، رصده مبلغ 4 ملايين دولار "15 مليون ريال سعودي"؛ لشراء المدة المتبقية من عقده مع منتخب الفراعنة.

ومن ناحيته.. أكد المدرب البرتغالي لـ"مسؤولي الأهلي"، أن الحل الوحيد لتدريبه الفريق؛ هو موافقة اتحاد الكرة المصري، خاصة أنه لن يستطيع تفعيل الشرط الجزائي في عقده، إلا بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تلعب في شهري يناير وفبراير 2024.

وفي نفس السياق.. أعلنت الصحيفة، رفض اتحاد الكرة المصري، فكرة التخلي عن فيتوريا نهائيًا؛ حيث أخبروه بنسيان عرض الأهلي، والتركيز على عمله مع منتخب الفراعنة فقط.

روي فيتوريا البالغ من العمر 53 سنة، درب النصر في وقتٍ سابق، وبالتحديد في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، وتوّج معه بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي.

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