بعيدًا عن معاناة الملاعب .. صديقة نيمار تحمل له مفاجأة سارة!

أعلن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أنه يتوقع هو وصديقته برونا بيانكاردي طفلهما الأول معًا.

ينتظر نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مولوده الأول من شريكته الجديدة برونا بيانكاردي، لجني ثمار بذرة حبهما.

اللاعب البرازيلي الدولي الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل منذ منتصف فبراير أعلن في منشور مشترك على إنستجرام مع بيانكاردي البالغة من العمر 28 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهما يتوقعان طفلهما الأول معًا.

نيمار لديه بالفعل ابن يبلغ من العمر 11 عامًا من صديقته السابقة كارولينا دانتاس.

قام الزوجان بالإعلان جنبًا إلى جنب مع خمس صور للاحتفال بوصولهم نجلهما الوشيك، إلى جانب الكلمات: "نحلم بحياتك، ونخطط لوصولك ونعلم أنك هنا لإكمال حبنا، لتجعل أيامنا أكثر سعادة، تعال إلى عائلة جميلة، مع أخيك وأجدادك وأعمامك وخالاتك الذين يحبونك كثيرًا بالفعل، تعال قريبًا، نحن في انتظارك".

وتلقى المنشور ردود فعل من زملائه في الفريق بجانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وريتشارليسون مهاجم توتنهام وكذلك أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي.