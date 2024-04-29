بعيدًا عن دول الخليج .. الاستقرار على موعد ومكان السوبر السعودي 2024-2025

النسخة الأخيرة أقيمت في أبو ظبي

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم على موعد ومكان النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي، حيث سيستمر إقامة البطولة خارج حدود المملكة.

النسخة الأخيرة من السوبر السعودي أقيمت في الإمارات وتُوج بها الهلال بعد فوزه على النصر والاتحاد في نصف النهائي والنهائي على الترتيب، وقد تأهل الفريقين العاصميين إلى النسخة القادمة بفضل نقاطهما في دوري روشن هذا الموسم فيما يُنتظر تحديد المتأهلين عن كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإمارات وقطر والصين تقدمت بعروض لاستضافة السوبر السعودي 2024-2025، مشيرة إلى أنه سيُقام في أغسطس القادم قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وتحديدًا خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس.

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الصحيفة أفادت أن الاتحاد السعودي اختار العرض الصيني لأنه أفضل ماليًا من العرضين الخليجيين مجتمعين، وكذلك لرغبة المسؤولية إقامة البطولة في منطقة جديدة وبعيدة عن الخليج بهدف نشر كرة القدم السعودي وتسويقها.

وأوضحت أن العرض الصيني جاء بسبب وجود نجوم كبار ينشطون في الأندية السعودية ولديهم شعبية هائلة في البلاد، على رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز.