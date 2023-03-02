مانشستر يونايتد يدرس انتقال جرينوود!

تلقى نادي مانشستر يونايتد، بعض الاستفسارات من أندية تركية، تريد ضم اللاعب جرينوود على سبيل الاعارة.

وانضم جرينوود للفريق الأول لمانشستر يونايتد، في يوليو 2019، قادمًا من فريق الشباب.

وفي فبراير الماضي، نسب إلى جرينوود التهم الجنائية، المتمثلة في محاولة الاغتصاب والاعتداء القسري، والتي جعلت مانشستر يونايتد يقوم بتحقيق داخلي بشأن مستقبل اللاعب.

وصرحت صحيفة ديلي تيليجراف أن عددًا من الأندية التركية قد استفسر عن صفقة انتقال محتملة لجرينوود، بعد موقف النادي الإنجليزي مع اللاعب.

وكان قد أعلن اتحاد كرة القدم التركي الشهر الماضي، أن فترة الانتقالات الشتوية، تم تمديدها حتى 5 مارس، من قبل FIFA، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير.

فمن المحتمل انتقال اللاعب إلى أحد الأندية التركية، لكن الوضع يتوقف على قرار النادي الإنجليزي، الذي لمم ينهي تحقيقه الداخلي بعد.