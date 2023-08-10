بعيدًا عن رونالدو وبنزيما .. تيبو كورتوا يدعم مشروع السعودية بطريقة خاصة

زهيرة عادل
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إصابة الحارس البلجيكي لم تمنعه من لفتته الطيبة

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

رغم معاناته من إصابة إلا أن البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، حرص على دعم أحد المشاريع السعودية، رغم ما تتعرض له البلاد من انتقادات أوروبية.

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النادي الإسباني أعلن مؤخرًا تعرض حارسه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مران الفريق، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو، في مستهل مشواره في الدوري الإسباني 2023-2024م.

ولم يسر كورتوا على خطى المهاجمين للمملكة حاليًا، ولم يقم بما قام به البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما بالانضمام لأنديتها، إنما دعمها بطريقة خاصة.

البلجيكي قام بلفتة طيبة، إذ استغل غيابه عن مران فريقه، لزيارة معسكر أكاديمية "المحترف الرياضية" السعودية، المقام حاليًا في مدريد، لدعم المواهب الشابة.

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تأتي هذه الخطوة رغم الحملات الناقدة لنهضة الكرة السعودية الجارية حاليًا، في ظل نجاح دوري روشن في خطف عدد من النجوم من أوروبا ككريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبن نيفيش، إدوارد ميندي، رياض محرز، روبرتو فيرمينو وغيرهم.

الأسماء المذكورة أعلاه وغيرها ممن انضموا بالفعل للأندية السعودية لن يقف عندها مشروع المملكة، إنما هناك أيضًا مفاوضات جارية حاليًا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيره من النجوم الكبار في القارة العجوز.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 67652كريم بنزيما
  • 6546خاليدو كوليبالي
  • 8870روبرتو فيرمينو
  • 5251نجولو كانتي
  • 11963مارسيلو بروزوفيتش
  • 21134صفقة أخرى
121416 الأصوات