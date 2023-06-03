بعودة مثالية.. سيدات برشلونة يتوجن باللقب الثاني في دوري أبطال أوروبا

سيناريو مجنون يتوج سيدات برشلونة بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023

توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات موسم 2022-2023 بعد تحويل تأخره بهدفين دون رد أمام فولفسبورج لثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب بي إس أيندهوفن بهولندا.

خيبة أمل يعرفها فولفسبورج جيدًا لكن لم يتجرعها مسبقًا، بعد أن أذاقها لفريق تيريسو السويدي في 2014 بعد أن كان متاخرًا بهدفين ثم عاد في النتيجة وفاز بثلاثية.

وبلغ عدد المتفرجين اليوم 33,147 ليُحطم الرقم القياسي لعدد الحضور مباراة كرة قدم نسائية في هولندا بعدما كان مسجلًا باسم مباراة منتخب سيدات هولندا ضد أستراليا، التي أقيمت عام 2019 على نفس الملعب في حضور 30,640 متفرجًا.

وشهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للسيدات ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط الحضور الجماهيري، الذي بلغ 10 آلاف و800 متفرج منذ بداية الأدوار الإقصائية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة.

المباراة بدأت بسيطرة كبيرة من جانب برشلونة وعلى عكس سيرها سجل فولفسبورج الهدف الأول سريعًا عن طريق إيفا بايورعند الدقيقة 3 مستغلة خطأ لوسي برونز وتسدد الكرة في الشباك.

برشلونة حاول إدارك التعادل مراتٍ عديدة بدأت عن طريق سلمى بارالويلو عند الدقيقة 17 لكن كرتها مرت بعيدة عن العارضة.

ثم جاءت أخطر المحاولات عن طريق كارولين جراهام هانسين في الدقيقة 34 لكن الرأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

لم ينتظر فولفسبورج كثيرًا لمضاعفة النتيجة في ظل السيطرة السلبية التي مارسها برشلونة في نصف المباراة الأول لتستغل ألكسندرا بوب غياب المراقبة وبرأسية متقنة تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 37.

لم نعرف ماذا حدث بين الشوطين لكن ما رأيناه في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني يخبرنا أنه حتمًا هناك شيء حدث في غرفة ملابس برشلونة ليستعيد توازنه بهذا الشكل في أقل من 3 دقائق.

وقلص برشلونة الفارق سريعًا عن طريق لاعبة الارتكاز باتري جيوخارو بعد تسديدة قوية خارج منطقة جزاء فولفسبورج عند الدقيقة 48.

وعادت باتري وعادلت لبرشلونة في الدقيقة 50 برأسية متقنة بعد كرة عرضية نفذتها أيتانا بونماتي ببراعة.

وبعد عشر دقائق فقط سجل الهدف الثالث عن طريق فريدولينا رولفو بعد خطأ ساذج من دفاعات فولسفسبورج وغياب التفاهم لتصل الكرة إلى ماريونا كالدينتي التي أرسلتها بالأخير إلى رولفو لتحسم المباراة والعودة بإتقان.

وبذلك تمكن برشلونة من إقصاء فولفسبورج للمرة الثانية بعد نصف نهائي 2022 ويرفع رصيده من الألقاب إلى اثنين بعد الفوز بالكأس الغالية أول مرة موسم 2020-2021.