"بعض الجمهور طيب ويُصدق" .. وليد الفراج يسخر من شكاوى النصر وقضاياه

النصر أعاد قضيته مع عبد الرزاق حمدالله للواجهة من جديد

shahid

سخر الإعلامي وليد الفراج من لجوء نادي النصر للمحاكم مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير طيبة وتُصدق أن هناك إمكانية لتحقيق انتصارات رياضية عبر رفع القضايا وتقديم الشكاوى.

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النصر أعاد للواجهة من جديد من الأيام الأخيرة قضيته مع لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله بعدما تقدم باستئناف ضد قرار فيفا لصالح اللاعب أمام المحكمة الرياضية الدولية، كما ينتظر صدور قرار مركز التحكيم الرياضي حول شكواه ضد محمد كنو الخاصة بلعبه مباراة الديربي دون انتهاء مدة إيقافه.

الفراج أكد خلال رده على أحد المشجعين حول إمكانية خصم نقاط من الاتحاد وتتويج النصر بالدوري في حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" أن النادي يجب أن يتغنى بنجومه المدربين واللاعبين لا إدارييه ومستشاريه القانونيين، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يضر بالدوري كافة ويُعيق وصوله لقائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وأضاف "الاحتجاج حق أي نادٍ، ولكن من حقنا كذلك التطنيش! مع احترامي لتلك القصص لكن يجب أن تكون الأندية بحاجة لمدربين ولاعبين أكثر من المحاميين، يجب أن تكون نجوم الأندية هي اللاعبين والمدربين وليس المستشارين القانونيين، لا يمكن أن يصل الدوري للأفضل في العالم باستمرار تلك الأمور".

تابع "المشكلة أن الجمهور بعضه طيب ويُصدق، بعض الجماهير أصبحت تُفضل الفوز بقضية في المحكمة أكثر من ربح مباراة في الملعب".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن.

Shahid