بعرض يرضي طموحات السيتي.. برشلونة أقرب ما يكون إلى كانسيلو!

النادي الكتالوني لا يريد الاستغناء عن أحد أهم نجوم الموسم الماضي

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة قريب من أي وقت مضى من حسم صفقة انضمام جواو كانسيلو إلى صفوفه، بعرض جديد في مسار التفاوض مع ناديه مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن برشلونة قدم عرضًا للسيتي يقضي باستعارة كانسيلو لموسم إضافي مقابل 7 ملايين يورو، مع خيار شراء بقيمة 18 مليون يورو.

وكان مانشستر سيتي يريد 20 مليون يورو بشكل عاجل لو أراد برشلونة ضمه هذا الصيف بشكل نهائي، لكن إذا انتظر للصيف المقبل فسيتعين على برشلونة دفع 25 مليون يورو، وهو ما غطاه برشلونة بذلك العرض حتى لو بشكل مجزأ.

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كانسيلو لن يجد فرصة مع بيب جوارديولا، المدرب الذي تركه يرحل إلى برشلونة ولم يصطحبه معه حتى في المعسكر التحضيري للسيتيزنس في الولايات المتحدة الأمريكية.