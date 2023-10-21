بعد 65 عامًا على نجاته من كارثة ميونخ .. وفاة أسطورة مانشستر يونايتد وبطل العالم

أخبار حزينة لجماهير مانشستر يونايتد.

أعلنت عائلة السير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد ونجم إنجلترا السابق عن وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا من خلال بيان رسمي.

وكتبت العائلة في البيان الذي نشرته لوسائل الإعلام: "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة السير بوبي بسلام في الساعات الأولى من صباح السبت، وكان محاطًا بالأسرة".

وأضاف البيان: "تود عائلته أن تعرب عن شكرها لكل من ساهم في رعايته وللكثير من الأشخاص الذين أحبوه ودعموه، ونطلب احترام خصوصيتها في هذا الوقت".

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صعد تشارلتون للفريق الأول في الشياطين الحمر من خلال فرق شباب مانشستر يونايتد وأصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، واشتهر بالنجاة من كارثة ميونخ الجوية في سن العشرين.

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جدير بالذكر أن تشارلتون كان ضمن الجيل الفائز بكأس العالم الوحيدة في تاريخ إنجلترا عام 1966 ويحمل أيضًا عدة ألقاب محلية وأوروبية رفقة مانشستر يونايتد.