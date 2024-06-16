بعد 1100 يومًا .. إريكسن يعود من الموت ليسجل في اليورو!

عود أحمد

في مشهد مؤثر، نجح كريستيان إريكسن، نجم منتخب الدنمارك، في تسجيل هدفٍ لفريقه خلال مواجهة سلوفينيا، اليوم الأحد، في إطار بطولة يورو 2024.

ويأتي هذا الهدف بعد 1100 يومًا بالضبط من تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة على أرض الملعب خلال بطولة يورو 2020، مما أدى إلى خروجه من البطولة بشكلٍ محزن.

وشهدت عودة إريكسن إلى الملاعب في عام 2022 دعمًا جماهيريًا هائلاً، حيث حرص مشجعو مختلف الفرق على التعبير عن سعادتهم بعودته إلى اللعبة التي يعشقها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكن هدف إريكسن عاديًا أبدًا، فإلى جانب القيمة المعنوية الكبيرة بعد التعافي من السكتة القلبية التي تعرض لها في يورو 2020، فقد دخل النجم الدنماركي التاريخ من أوسع أبوابه.

إذ بصم إريكسن على الهدف وهو يبلغ من العمر 32 عامًا و 123 يومًا ليصبح ثالث أكبر لاعب سنًا يسجل للدنمارك في بطولة كبيرة، والأكبر سنًا على الإطلاق في بطولة أمم أوروبا.

وبهذا الهدف، يكون إريكسن قد سجل أول أهدافه في بطولة يورو منذ عام 2016، عندما سجل هدفين في مرمى بلجيكا خلال دور المجموعات.