بعد 10 سنوات مع النمور .. لاعب الاتحاد يعلن الرحيل رسميًا

ثورة الميركاتو الصيفي السعودي تطيح بلاعب الاتحاد بعد 10 سنوات من تمثيل الفريق

ثالث الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كشف عن نفسه رسميًا، بعد سنوات قضاها في صفوف الفريق.

العميد رحل عنه البرازيلي برونو هنريكي والأنجولي هيلدر كوستا، فيما تعاقد مع الثلاثي كريم بنزيما، نجولو كانتي وجوتا فيليبي، ولا يزال للحديث بقية خلال الصيف الجاري.

أما المغادر الجديد فهو خالد السميري؛ لاعب وسط النمور، إذ جاء رحيله بعد نهاية عقده، وعدم رغبة الإدارة برئاسة أنمار الحائلي والبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، في تجديد عقده.

وكتب السميري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "10 سنوات قضيتها في هذا النادي الكبير تدرجت فيها من الفئات السنية إلى الفريق الأول، واليوم بنهاية عقدي، أتقدم بالشكر لجميع الإدارات واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين، شكرًا جمهور الذهب .. أنتم دائمًا الرقم 1".

يذكر أن السميري بدأ مسيرته في فريق الناشئين بالنادي الجداوي، قبل تصعيده للفريق الأول في عام 2016م، لكن تمت إعارته مرتين خلال تلك السنوات للفيصلي والخليج، قبل الاستغناء عنه نهائيًا هذه المرة.

وشارك السميري الموسم الماضي في 23 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن، ليساهم في حصد اللقب الغائب منذ موسم 2008-2009م.