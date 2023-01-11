بعد يومين من الاعتزال .. جاريث بيل مطلوب للعودة إلى كرة القدم!

لا وقت للجولف!

أعلن جاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد وتوتنهام ولوس أنجلوس السابق منذ يومين اعتزاله كرة القدم، لكن يبدو أنه لن يبتعد كثيرًا عن الملاعب حتى وأن كان سيظهر في دور جديد، حيث يسعى روبرت بيج مدرب ويلز لإبقاء بيل مشاركًا في المنتخب.

بيج سئل عما إذا كان الجناح السابق لريال مدريد وويلز يرغب في العودة في منصب تدريبي أو سفير حيث يتطلع المنتخب الويلزي للتأهل إلى بطولة أوروبا 2024.

أوضح بيج: "لقد أجريت تلك المحادثة لكني أرغب في استمرار مشاركته ببعض الصفة الآن ما هو هذا الدور الذي سيشغله، لا نعرف حتى الآن".

وأضاف: "إنه يحتاج فقط لبعض الوقت مع عائلته إنه تعديل كبير بالنسبة له، حيث يتدرب كل يوم للذهاب إلى حياة عادية لكننا سنجري محادثة أخرى معه في غضون أسابيع قليلة".

وأكمل: "سنضع خطة للمضي قدمًا لأن لديه الكثير ليقدمه حتى وجوده في غرفة الملابس، هي شيء سأكون حريصًا عليه حقًا لإبقائه مشاركًا، لكنني سأترك الأمر له وما يناسبه هو وعائلته".

وأشار بيج إلى دور تييري هنري كمدرب مساعد في منتخب بلجيكا تحت قيادة روبرتو مارتينيز كمثال يحتذى.

وتابع: "لقد رأيت بلجيكا تفعل ذلك مع تييري هنري لاعبون سابقون يتقدمون، سواء كان ذلك دورًا تدريبيًا، أو دورًا كسفير، أو كونهم جزءًا من لجنة تتخذ القرارات".

وأتم: "أنا متأكد من أن اتحاد كرة القدم الويلزي سيكون حريصًا أيضًا على مشاركة جاريث في بعض القرارت".