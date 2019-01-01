دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بعد وصول الكوري سون ديجينيك يقترب من توديع الهلال

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اللاعب الأسترالي قد يرحل عن صفوف الزعيم في الفترة المقبلة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى اقتراب رحيل الأسترالي ميلوس ديجينيك، عن صفوف الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت صحيفة الرياضية، إلى أن إدارة الهلال أعطت الضوء الأخضر، للاعب الأسترالي بالبحث عن عروض بعد تعاقد الفريق مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سون.

وأعلن الزعيم، بالأمس تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي هيون سون، لعقد يمتد إلى ثلاث سنوات لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وفي سياق منفصل، قرر المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو، تأجيل رفع أسماء اللاعبين المحترفين المشاركين في دوري أبطال آسيا.

اختيارات المحررين

ومن المنتظر أن يتم رفع قائمة الهلال، يوم 21 يوليو الحالي باللاعبين المحليين فقط، دون أسماء المحترفين الأجانب.

وتشير التكهنات إلى أن المدير الفني، قرر الاعتماد على كلاً من سون، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالإضافة إلى الفرنسي جوميس، ويتحدد الاسم الأخير في الأيام المقبلة.

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