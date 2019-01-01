بعد وصول الكوري سون ديجينيك يقترب من توديع الهلال

اللاعب الأسترالي قد يرحل عن صفوف الزعيم في الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى اقتراب رحيل الأسترالي ميلوس ديجينيك، عن صفوف الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت صحيفة الرياضية، إلى أن إدارة الهلال أعطت الضوء الأخضر، للاعب الأسترالي بالبحث عن عروض بعد تعاقد الفريق مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سون.

وأعلن الزعيم، بالأمس تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي هيون سون، لعقد يمتد إلى ثلاث سنوات لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وفي سياق منفصل، قرر المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو، تأجيل رفع أسماء اللاعبين المحترفين المشاركين في دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يتم رفع قائمة الهلال، يوم 21 يوليو الحالي باللاعبين المحليين فقط، دون أسماء المحترفين الأجانب.

🎙️وفقًا لـ@ariyadhiah:



🔷عموري تأجل موعد وصوله لمعسكر الهلال في النمسا



🔷الإدارة طلبت من اللاعب إجراء فحوصات طبية إضافية للتأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة لتجديد عقده pic.twitter.com/ZRTokTYOzq — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 14, 2019

وتشير التكهنات إلى أن المدير الفني، قرر الاعتماد على كلاً من سون، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالإضافة إلى الفرنسي جوميس، ويتحدد الاسم الأخير في الأيام المقبلة.