بعد وصوله إلى البرتغال .. تصرف مفاجئ من كاسترو مع النصر!

وصل المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى البرتغال خلال الساعات الماضية، من أجل توقيعه على عقود تدريبه لفريق نادي النصر، الذي يقيم معسكره حاليًا في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل.
واتفق النصر مع كاسترو على تدريب الفريق، خلفًا للمدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كاسترو فاجئ النصر برفضه توقيع عقود تدريب الفريق، على الرغم من وصوله منذ يومين إلى البرتغال.
واشترط كاسترو الحصول على مخالصة رسمية من نادي بوتافوجو البرازيلي، الذي كان يتولى تدريبه، من أجل التوقيع على عقود تدريب النصر، في ظل محادثات أجراها مع أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي.
ومن المنتظر أن يوقع كاسترو على عقود تدريبه للفريق خلال اليوم أو غدًا لمدة موسمين، على أن يحصل في الموسم على 6 ملايين يورو، تشمل جهازه الفني المعاون له.
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