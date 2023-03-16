بعد واقعة السب .. الانضباط توقف طارق حامد وتغرمه ماليًا

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، توقيع العقوبة على طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد، بعد الواقعة التي حدثت خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.
وقام حامد بتوجيه السباب إلى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء، أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، التي حسمها العميد لصالحه.
ونشرت لجنة الانضباط قرارها، بإيقاف طارق حامد لمدة مباراة واحدة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي.
وألزمت اللجنة طارق حامد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن العقوبة الموقعة على اللاعب المصري.
يذكر أن فلاديمير ستويكوفيتش رفض تقديم شكوى ضد طارق حامد، حيث أكد على أن الأخير لم يخطئ وكان الأمر رياضيًا بالأساس.
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