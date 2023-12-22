بعد هروبه من مورينيو .. ماتيتش تحت أنظار دوري روشن السعودي

نجم روما السابق قد يزامل شقيقه في دوري روشن السعودي

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أصبح النجم الصربي نيمانيا ماتيتش قريبًا أكثر من أي أي وقت مضى من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن هرب من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

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وكان ماتيتش قد رحل عن روما التي يُدربها مورينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أصر على الرحيل على الرغم من محاولات النادي الإيطالي لاستمراره، لينتقل إلى رين الفرنسي.

وأشار الصحفي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن رين منفتح على فكرة رحيل ماتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف كونور أن هناك أندية من الدوريات الإيطالي والتركي والسعودي، تُريد ضم ماتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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نيمانيا صاحب الـ35 عامًا، قد ينضم إلى شقيقه أوروش ماتيتش الذي يلعب حاليًا في صفوف أبها، ليلعب الثنائي في بطولة دوري روشن السعودي.

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