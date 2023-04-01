بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي.. الملك المصري يواصل جلد الكبار بأرقام خرافية

نجم ليفربول لا يستطيع التوقف عن تغيير سجلات التاريخ

محمد صلاح هو جلاد الكبار في إنجلترا، هذه باتت حقيقة لا تخفى على أحد، فمع كل نزال ضد أي فريق من الفرق الكبرى في إنجلترا، تتم مراجعة سجل الأرقام، لترى كيف يبلي صلاح البلاء الحسن أمامهم.

ومع بداية مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد، وقبل مرور 25 دقيقة، كان صلاح قد دون اسمه من جديد بهدف حمل أرقامًا عديدة من نوع مختلف.

بهذا الهدف سجل صلاح للمرة 56 مع ليفربول خارج أرضه في الدوري، ليفض الشراكة مع مايكل أوين ويصبح أكثر من فعل ذلك بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم مرعب آخر باسم صلاح هذا الموسم، هو أنه سجل في فريقي مدينة مانشستر (يونايتد والسيتي) 7 أهداف، وهو أكثر مما سجلاه سويًا في ليفربول (6 أهداف).. يا له من إعجاز!.

بتهديفه اليوم أمام السيتي، بات صلاح أول لاعب لليفربول يسجل 4 مرات أمام فريق واحد في 4 مسابقات بموسم واحد في إنجلترا منذ موسم 1986-1987 منذ الأسطورة إيان راش الذي فعل ذلك أمام إيفرتون.. تخيل هذا الرقم يحدث مع أقوى نسخة لمانشستر سيتي عبر التاريخ!.