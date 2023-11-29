رقم قياسي خاص لأسطورة ريال مدريد ونجم إشبيلية الحالي سيرخيو راموس في دوري أبطال أوروبا

دخل سيرخيو راموس، قلب دفاع إشبيلية، تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه ضد أيندهوفن في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات.

إشبيلية يصارع في المجموعة الثانية على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يمتلك نقطتين فقط قبل مواجهة أيندهوفن في الجولة الخامسة.

وسجل راموس هدفًا من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من إيفان راكيتيتش ليضع إشبيلية في المقدمة ويصل إلى رقم قياسي تاريخي.

وسجل راموس الهدف رقم 10,000 في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليضع بصمته على أرقام البطولة.

كما سبق وسجل راموس الهدف رقم 6000 في البطولة ولكنّه كان بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر يونايتد وذلك حينما لعب لصالح ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ أهداف راموس بالرأس تبقى معلقة في التاريخ وأبرزها هدفه في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا 2014 والذي عادل الملكي فيه النتيجة ليستمر في الأشواط الإضافية ويفوز باللقب، ليصبح لقب سرخيو بعد ذلك "رأس العاشرة".