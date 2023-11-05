بعد هدفه القاتل في مرمى لوتون .. لويس دياز يوجه رسالة عاطفية لخاطفي والده!

لويس دياز يحاول استعطاف خاطفي والده بعد هدفه في مرمى لوتون تاون..

وجه لويس دياز نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة دعم إلى والده الذي يعاني من أزمة مدمرة منذ عدة أيام.

وسجل دياز هدف ليفربول خلال مواجهة لوتون تاون، والتي أقيمت على ملعب "كينلورث رود" في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وتمكن دياز، الذي دخل بديلًا في الدقيقة 83، من تسجيل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 90+5 بضربة رأس محكمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد الهدف، رفع دياز قميصه ليكشف عن رسالة مؤثرة، كتب فيها باللغة الإسبانية: "الحرية لأبي".

وتعرض والد لويس دياز للاختطاف في كولومبيا، وأفادت السلطات الكولومبية بأنه قد يكون استدراجًا لنجم ليفربول، لذلك أخبروه بعدم المجيء إلى كولومبيا.

بعد ذلك، أعلنت السلطات الكولومبية أن جماعة "جيش الليبرالية الوطنية" هي المسؤولة عن اختطاف والد دياز تحت تهديد السلاح بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته وتركوا الأخيرة.

الآن هناك تطور هام، وهو صدور بيان رسمي عن الجماعة تفيد فيه بأنه سيتم إطلاق سراح والد لويس دياز، وهو ما لم يحدث بعد.

الجماعة أكدت أن حادث الاختطاف ذاك جاء بسبب "أهداف اقتصادية" على حد تعبير بيان الجماعة التي ينشط لها ذراع عسكري هو المسؤول عن العمليات من هذا النوع في كولومبيا.