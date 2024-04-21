بعد هجوم إلكاي جوندوجان عليه .. قرار مفاجئ من برشلونة تجاه رونالد أراوخو!

قرار غير متوقع من برشلونة بشأن مستقبل أراوخو!

اتخذت إدارة نادي برشلونة قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبل النجم الأوروجوياني رونالدو أراوخو، وذلك بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة قرر الاستماع إلى العروض التي وصلته بشأن أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يتوقع الحصول على عرض بأكثر من 100 مليون يورو في أراوخو، وهو العرض الذي لن ترفضه إدارة البلوجرانا.

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جاء ذلك بعد اتخاذ إدارة برشلونة قرارًا بالاستغناء عن خدمات أكثر من لاعب، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يوجد اسم أراوخو ضمن قائمة هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن الكثيرين حمله مسؤولية الخروج.

وكان أبرز منتقدي أراوخو هو الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط الفريق، الذي انتقد حصول رونالدو على كارت أحمر، في الوقت الذي كان برشلونة متقدم فيه على باريس سان جيرمان، في طريقه للصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.