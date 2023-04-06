بعد هاتريك الكلاسيكو .. كارلو أنشيلوتي يرشح كريم بنزيما للكرة الذهبية!

كارلو أنشيلوتي يرشح كريم بنزيما للحصول على الكرة الذهبية الثانية على التوالي..

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق يستحق الفوز بالكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي.

أنشيلوتي أشاد بأداء بنزيما خلال فوز ريال مدريد على برشلونة برباعية نظيفة في مباراة إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2022-23، حيث سجل الفرنسي "هاتريك" خلال الشوط الثاني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

أنشيلوتي، وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال عن أداء الفرنسي: "لقد فتح الباب، كان العمل الذي قام به خلال فترة غيابه عن الملعب مفيدًا له، وبالنظر إلى صفاته، عندما يكون في حالة بدنية جيدة، فإنه يصنع الفارق".

وأضاف: "يمكنه أن يفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى، لأنه يظل أحد أفضل المهاجمين في العالم".

أنشيلوتي أشاد أيضًا بأداء الفرنسي إدواردو كامافينجا، حيث شارك لاعب الوسط الشاب في مركز الظهير الأيسر.

وقال الإيطالي: "إنه في لحظة رائعة، لقد كان جيدًا جدًا في مواجهة رافينيا، لقد قدم مباراة رائعة مثل الآخرين، ومع ذلك، فإنني أعتبر أن وضعه في الدفاع كخيار مجبر عليه فقط".