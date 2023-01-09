بعد نهاية حلمه بتدريب فرنسا.. زيدان يقترب من العودة لريال مدريد!

هل يعود زيدان مجددًا لتدريب ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين أن زين الدين زيدان، يقترب من العودة لريال مدريد وجميع الأبواب مفتوحة له عندما يريد العودة.

وسيبحث فلورنتينو بيريز، رئيس النادي عن أي وظيفة لإعادته إلى جانبه بعد انجازاته الكبيرة مع الفريق سابقًا.

ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن أنشيلوتي إذا لم يفز بأي شيء هذا الموسم فلن يستمر بالسنة المتبقية من عقده وسيترشح زيزو ​​باعتباره المرشح المفضل لدى الرئيس للعودة لتدريب الفريق الملكي.

ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد وانتظر بصبر تولي قيادة منتخب فرنسا خلف ديدييه ديشان ولكن حلمه تبخر بعد تجديد المدرب عقده حتى عام 2026.

وترك زيدان فريق ريال مدريد في مايو 2021، وقرر الحصول على راحة ولم يدرب أي فريق ويريد العودة مجددًا للتدريب الآن.

ورفض المدير الفني السابق للريال عروض من أندية مهمة مثل باريس سان جيرمان، من أجل رغبته في تدريب منتخب فرنسا وبعد نهاية حلمه يعتبر العودة للريال متوقعة.