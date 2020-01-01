بعد نبذه من زيدان.. صراع إنجليزي على ريجيلون

ظهير ريال مدريد المنبوذ يقترب من الرحيل إلى البريميرليج

كشفت عدة مصادر صحفية أن الظهير الأيسر لريال مدريد سيرخيو ريجيلون قد بات محل صراع بين عدة أندية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ريجيلون قد لعب مع ريال مدريد دورًا كبيرًا في الموسم الماضي، قبل أن يخرج إلى الإعارة منضمًا إلى صفوف إشبيلية خلال الموسم الحالي.

وفي الوقت الذي تعاقد فيه زين الدين زيدان مع الفرنسي فيرلان ميندي والذي أدى بشكل مميز خلال الموسم الحالي، لا يبدو أن هناك مكانًا في ريال مدريد للشاب الإسباني.

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وحول ذلك، قالت الموندو ديبورتيفو أن آرسنال وتوتنهام يتنافسان في الوقت الحالي على ضم ظهير ريال مدريد الشاب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل اللاعبين المعارين بعد انتهاء الموسم، ولكن كل المؤشرات تقول إن زيدان لن يرغب في الاحتفاظ بخدمات ريجيلون.

ويخطط ريال مدريد لبيع اللاعب إلى أي من الأندية مع خيار إعادة الشراء مستقبلًا كما فعل مع العديد من لاعبيه في الماضي وأبرزهم ألفارو موراتا.

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يذكر أن ريال مدريد يخطط لدخول موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة، وذلك بعد العديد من الصفقات التي أجراها في الصيف الماضي كذلك.