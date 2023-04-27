بعد موسم واحد .. كاسيميرو مرشح للرحيل عن مانشستر يونايتد نحو وجهة مفاجئة

وجهة غير متوقعة تُبعد كاسيميرو عن "أولد ترافورد"..

يبدو أن البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يستمر طويلًا في ملعب "أولد ترافورد"، حيث لا يعيش نجم ريال مدريد السابق أفضل أيامه منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر" في صيف 2022.

صحيفة "كيكر" الألمانية أكدت أنه وفي إطار بحث نادي بايرن ميونخ عن تعزيزات للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فقد وضع النادي البافاري عينه على كاسيميرو.

التقرير كشف أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ حريص على التعاقد مع كاسيميرو، بالنظر إلى امتلاك اللاعب البرازيلي لخصائص يفتقدها جميع لاعبي خط الوسط في "أليانز أرينا".

لكن الأزمة التي قد تواجه بايرن ميونخ تتمثل في حقيقة أن عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2026، وبالتأكيد لن يفرط فيه الفريق بأقل من 70 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه "الشياطين الحمر" لضمه من ريال مدريد.

كاسيميرو لعب 42 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، لكن الرقم اللافت للنظر هو تعرضه للطرد المباشر مرتين في الدوري الإنجليزي، ما تسبب في إيقافه لست مباريات.