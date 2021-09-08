بعد مهاجمته ميسي وباريس.. رابطة الدوري الفرنسي تنتقد تيباس

رابطة الدوري الفرنسي تشن هجومًا ضاريًا على خافيير تيباس بعد الانتقادات التي وجهها للبطولة.

وجهت رابطة الدوري الفرنسي انتقادات عنيفة إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعد تصريحاته الأخيرة عن البطولة الفرنسية، واصفة انتقادات رئيس "الليجا" بأنها مشينة.

تصريحات تيباس جاءت بعدما خسر الدوري الإسباني جهود المدافع سيرخيو راموس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائدين السابقين لناديي ريال مدريد وبرشلونة، بتوجههما إلى باريس سان جيرمان في صفقتي انتقال حر.

تيباس أشار في تصريحاته إلى أن الأندية المملوكة للدول مثل باريس سان جيرمان هي عدوة لكرة القدم تمامًا مثل دوري السوبر الأوروبي، وأن الدوري الفرنسي أصبح منزلًا لتقاعد النجوم المخضرمين.

ماذا قال تيباس في انتقاداته إلى الدوري الفرنسي؟

الدوري الإسباني خسر اثنين من بين أبرز نجومه في العقد الأخير لصالح الدوري الفرنسي، وتحديدًا إلى نادي باريس سان جيرمان، وتيباس وجه انتقادات حادة إلى سياسة انتقالات النادي الباريسي.

وقال تيباس: "باريس سان جيرمان خلق ما يشبه دوري الأساطير، بالنظر إلى عمر بعض لاعبيه، في المقابل الدوري الإسباني يمتلك لاعبين شباب أمثال فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "مشكلة باريس سان جيرمان سنقوم بحلها، ما يقومون به في نفس خطورة دوري السوبر الأوروبي".

وتابع: "سنواصل النمو رغم رحيل ميسي، سنعمل ضد الأندية المملوكة للدول، هذه الأندية أعداء لنا، مثل دوري السوبر الأوروبي".

وليست هذه المرة الأولى التي يشن فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني هجومًا على باريس سان جيرمان، بعدما اتهمه إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي سابقًا بأنها أندية تحصل على "منشطات اقتصادية"، وأنهما فريقان تسيطر عليهما دول.

بماذا ردت رابطة الدوري الفرنسي على هجوم تيباس؟

رابطة الدوري الفرنسي أصدرت بيانًا رسميًا الأربعاء للرد على تصريحات تيباس، مؤكدة أنها ستقف بحزم في وجه تلك الانتقادات.

وجاء في البيان: "رابطة الدوري الفرنسي تود الرد بحزم على التصريح الأخير للسيد خافيير تيباس حول باريس سان جيرمان بشكل خاص، ووضع الدوري الفرنسي بشكل عام".

وأضاف: "التعليقات التي أدلى بها رئيس رابطة الدوري الإسباني لا تليق بالمؤسسة التي يمثلها والتي تحترمها رابطة الدوري الفرنسي دائمًا".

La Ligue de Football Professionnel tient à répondre avec détermination à la dernière déclaration de M. Javier Tebas au sujet du @PSG_inside en particulier et de la situation de la @Ligue1UberEats en général.



📌 Communiqué ➡️ https://t.co/PVaE9VRD8o pic.twitter.com/CLnbas37yM — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 8, 2021

وتابع البيان: "لذا فإن رابطة الدوري الفرنسي تطلب من السيد خافيير تيباس الانتباه إلى تصريحاته المشينة".

وأردف: "من الواضح أن الدوري الفرنسي والدوري الإسباني لا يشتركان في نفس النهج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدوريات، ولا يريد الدوري الفرنسي أن يكون الأداة التي يلوح بها السيد تيباس لإخفاء المشاكل الداخلية التي يعاني منها حاليًا".

وأكمل: "مع ذلك، نود أن نذكر أن الراحة المالية التي تمتعت بها الأندية الإسبانية لعدة مواسم، والتي كانت أصل المشاكل الحالية، ليست مسؤوليتنا، ولا مسؤولية باريس سان جيرمان".

واختتم البيان: "تنصح رابطة الدوري الفرنسي السيد خافيير تيباس بالعودة إلى المزيد من ضبط النفس، يجب على كل دوري محترف العمل الآن من أجل تطوير بطولته وللصالح العام لكرة القدم الأوروبية المحترفة، والتي يجب أن تعمل وحدة واحدة من أجل العودة بعد الأزمة الصحية التي أثرت بشدة على اقتصادها".

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