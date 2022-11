بعد منعها في قطر .. البيرة مكافأة بطل العالم!

يبدو أن قضية الخمور أصبحت عنوانًا رئيسيًا لكأس العالم بعدما حصلت أحد العلامات التجارية للبيرة على عقد بقيمة 75 مليون يورو مع قطر، مما أتاح لها نقاط بيع منتشرة في جميع أنحاء الدوحة، قبل أن تعلن قطر حظر بيع الخمور في الملاعب وإغلاق نقاط بيع الكحول حول الاستادات، مع اتاحتها في مناطق المشجعين.

وجاء قرار قطر بمنع الكحوليات في الملاعب بسبب تنافيها مع الثقافة العامة للبلاد.

لذلك يبدو أن شركة "بدويايزر" المصنعة للجعة وجدت حلًا لاستخدام مستودعاتها المليئة بالبيرة حيث قرروا التخلي عنها للبلد الذي يفوز منتخبها ببطولة كأس العالم.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1