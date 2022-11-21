بعد منعها في قطر .. البيرة مكافأة بطل العالم!

بطل العالم يحصل على البيرة

يبدو أن قضية الخمور أصبحت عنوانًا رئيسيًا لكأس العالم بعدما حصلت أحد العلامات التجارية للبيرة على عقد بقيمة 75 مليون يورو مع قطر، مما أتاح لها نقاط بيع منتشرة في جميع أنحاء الدوحة، قبل أن تعلن قطر حظر بيع الخمور في الملاعب وإغلاق نقاط بيع الكحول حول الاستادات، مع اتاحتها في مناطق المشجعين.

وجاء قرار قطر بمنع الكحوليات في الملاعب بسبب تنافيها مع الثقافة العامة للبلاد.

لذلك يبدو أن شركة "بدويايزر" المصنعة للجعة وجدت حلًا لاستخدام مستودعاتها المليئة بالبيرة حيث قرروا التخلي عنها للبلد الذي يفوز منتخبها ببطولة كأس العالم.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

وكتب حساب "بدويايزر" في إطار تسويقي: "يوم جديد، تغريدة جديدة، البلد الفائز سيحصل على الجعة، من سيكون؟".

يجدر الإشارة إلى أن صحيفة "ماركا" الإسبانية وفقًا لتقريرها فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث وقعوا عقدًا حصريًا معهم بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا اتهام قطر لخرق الاتفاقيات الموقعة مع الفيفا التي تلزمها "باحترام العقود مع الرعاة".