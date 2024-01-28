بعد معركته في إشبيلية .. قرار جديد من مدربه في لقاء أوساسونا

تعرف على موقف مدرب إشبيلية من المجبري

دخل النجم التونسي الشاب حنبعل المجبري في أزمة داخل ناديه إشبيلية الإسباني خلال الفترة الأخيرة، دفعت مدربه كيكي سانشيز لاستبعاده من الفريق.

وقرر كيكي سانشيز المدير الفني لفريق إشبيلية، إبعاد حنبعل المجبري من قائمة الفريق المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة، بسبب دخوله في عراك مع زميله بالفريق ماريانو دياز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن كيكي سانشيز قرر ضم المجبري إلى قائمة الفريق التي ستلعب اليوم أمام أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وكان كيكي سانشيز قد خرج بتصريحات أكد خلالها على أن النجم التونسي يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعلم"، وذلك بعد واقعة اشتباكه مع دياز.

يُذكر أن حنبعل المجبري انتقل إلى صفوف إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.