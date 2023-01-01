بعد مطالب مشاركة النصر بدلًا من الهلال .. هل يظهر رونالدو في مونديال الأندية؟

الهلال يشارك في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بالترشيح بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا

Shahid

ترغب فئة في استغلال انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للترويج لمشاركة النصر السعودي في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بدلًا من الهلال، بحكم أن الزعيم يشارك بالترشيح بالأساس.

العالمي تعاقد مع الدون قبل يومين، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وفي المقابل ينتظر الزعيم المشاركة في مونديال الأندية في فبراير المقبل، بصفته بطل النسخة من الماضية من دوري الأبطال، إذ رشحه الاتحاد الآسيوي ممثلًا له، لعدم حسم بطل النسخة الجارية قبل انطلاق الحدث العالمي.

لكن معاناة الهلال من عديد الإصابات في صفوفه وحرمانه من التعاقدات في الشتاء الجاري، على خلفية قضية لاعبه محمد كنو، دفع البعض للمطالبة برفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، والبعض الآخر يطالب باستبعاده من المونديال، ومشاركة النصر بدلًا منه، لإتاحة الفرصة لرونالدو للظهور في كأس العالم.

لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج استغرب الفئة التي تطالب بمشاركة النصر بدلًا من الهلال، موضحًا أن الزعيم يشارك بصفته بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وإذا تم استبعاده لن يشارك أي نادٍ سعودي غيره.

المرشحون للمشاركة حال استبعاد الهلال، هما أوراوا ريدز الياباني؛ المتأهل لنهائي النسخة الحالية ممثلًا عن الشرق، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي؛ وصيف النسخة الماضية، إذ كانت المفاضلة بين ثلاثتهم في الاتحاد القاري، قبل الاستقرار على ترشيح الزعيم.

Shahid