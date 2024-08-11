بعد مسيرة طويلة مع برشلونة .. سيرجي روبرتو يُحدد فريقه الجديد

تعرف على الفريق الجديد الذي سينضم له سيرجي روبيرتو

استقر سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة على الفريق الذي سينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مشوار طويل قضاه مع برشلونة.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أنه على الرغم من تلقي روبرتو عدة عروض، إلا أنه استقر على الانضمام إلى إشبيلية، في ظل تمسك تشافي جارسيا بيمينتا بالتعاقد معه لأنه يعرفه جيدًا.

ولكن أزمة إشبيلية حاليًا تتمثل في عدم وجود مساحة للراتب بعد التعاقد معه، ولكنه سيُشكل إضافة قوية للفريق الأندلسي خلال الفترة المقبلة، رفقة ساؤول نيجيز الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الموسم الجديد.

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وخسر إشبيلية خلال الفترة الماضية عدم لاعبين مميزين مثل فرناندو ريجيس وإيفان راكيتيتش وسيرخيو راموس، كما سيعتزل جيسوس نافاس في ديسمبر المقبل.

ولكن رحيل الصربي نيمانيا جوديلي عن إشبيلية سيفتح المجال للتعاقد بشكل رسمي مع سيرجي روبيرتو، حيث سيكون هناك مساحة لراتبه.