بعد مستواه المحبط ضد برينتفورد .. مطعم بيتزا يسخر من نونيز

واجه نونيز ليلة عصيبة أخرى مع ليفربول في الخسارة أمام برينتفورد، ليصبح ضحية للسخرية من أحد مطاعم البيتزا الشهيرة.

تعرض الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم نادي ليفربول إلى حملة سخرية من أحد مطاعم البيتزا الشهيرة على مستوى العالم، بعد مستواه المخيب أمام برينتفورد مساء الإثنين في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

نونيز واصل عادته بإضاعة الفرصة السهلة مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، ليسقط "الريدز" في خسارة فادحة على ملعب "جريفين بارك" بنتيجة 3-1.

مطعم دومينوز بيتزا الشهير قرر السخرية من نونيز مساء الإثنين، بعدما نشر صورة لمهاجم ليفربول مع تعليق: "نأسف إذا لم ضاعت أي طلبات اليوم، لقد بدأ هذا الشاب العمل لدينا للتو".

ويعاني نونيز بشكل واضح أمام المرمى، مما جعله عرضة للكثير من الانتقادات من أنصار ليفربول، إلى جانب تعرضه للسخرية من جمهور الأندية المنافسة.

وسجل نونيز تسعة أهداف في 22 مباراة خاضها بقميص ليفربول في موسم 2022-23، لكن آخر هدف سجله كان في مرمى ساوثامبتون في الثاني عشر من نوفمبر الماضي.

يذكر أن نونيز لم يتمكن من التسجيل في آخر سبع مباريات مع النادي والمنتخب، وأضاع العديد من الفرص السانحة للتهديف، آخرها أمام برينتفورد.