بعد مرور شهر .. اعتداء فالفيردي على نجم فياريال يمر دون عقوبة!

تعدي فالفيردي على لاعب فيالريال يمر بسلام!

لم يتعرض لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، إلى عقوبة بعد التعدي على لاعب فياريال، حتى الآن بسبب قانون الرياضة الجديد.

وقام فالفيردي بضرب اللاعب أليكس باينا خارج ملعب سانتياجو برنابيو، بعد مباراة ريال مدريد وفياريال، والتي انتهت بفوز الأخير.

وقامت لجنة مكافحة العنف بإسبانيا، بإحالة القضية إلى لجنة المنافسة، وعليه فلم يتعرض لعقوبة وفقًا للقانون الرياضي الجديد، رغم مرو شهر على الواقعة.

يذكر أن، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس أنه سيساند لاعب فياريال، ولن يقبل بالتعدي على أي لاعب بالدوري.

الجدير بالذكر أن، خاض فالفيردي ست مباريات مع فريقه، أخرها ضد أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي فاز به ريال مدريد.