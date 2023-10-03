بعد محاولة استفزاز الهلال .. رئيس نساجي يتراجع قبل انطلاق المباراة

لأن الوضع لا يحتمل المزيد من الشد والجذب السعودي الإيراني..

وسط كم الجدل المصاحب للمباراة، كان على صادق درودجر؛ رئيس نادي نساجي مازندران الإيراني، أن يخرج للتحدث قبل أقل من ساعتين من مواجهة الهلال السعودي، بعدما استفز الزعيم قبلها.

الزعيم يحل ضيفًا على الفريق الإيراني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، في ملعب آزادي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن الجدل يصاحب المباراة في ظل إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني بالأمس، لأسباب سياسية، وهو ما دفع البعض للشك في إقامة لقاء الزعيم الليلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن رئيس النادي الإيراني قال، عبر فيديو انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مرحبًا بكل مشجعي نادي نساجي وشعب محافظة مازندران، أريد أن أعلمكم بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمور تجري بسلاسة، فقد عقدت اجتماعات جيدة بين ناديي نساجي والهلال، ونؤكد مجددًا على العلاقة الودية بيننا ونتطلع إلى مباراة رائعة، إن شاء الله بالتعاون مع الفريقين والجماهير سنشاهد مباراة تاريخية".

هذه الرسالة أتت بعد تصريحات خرجت منه صباح اليوم الثلاثاء، في محاولة لاستفزاز النادي السعودي، مؤكدًا أنه يبحث عن عذر للهروب من المباراة، مطالبًا جماهير ناديه بالالتزام بالقواعد، لتجنب أي قرارات مفاجئة.

يذكر أنه بالأمس قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بناءً على قرار مراقب المباراة إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان، بعدما رفض العميد النزول لأرض الملعب، في ظل وضع صور وتماثيل سياسية في مداخله، وسط رفض تمام من الجانب الإيراني لإزالتها.