بعد محادثة مسربة .. فلامنجو يصدم النصر بشأن خليفة رودي جارسيا

النصر يبحث عن مدرب جديد لخلافة جارسيا

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تلقى نادي النصر صدمة من جانب نادي فلامنجو البرازيلي، بشأن المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تم الاستقرار على رحيله.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي النصر فتح المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لنادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

وانتشر مقطع صوتي تم تسريبه للمدرب جيسوس، وهو يؤكد على أنه لا يمانع في تدريب فلامنجو البرازيلي، ولكن عقده مع نادي فنربخشه التركي هو ما منعه فقط، نافيًا ما تردد بشأن رفضه العرض لأسباب مالية.

وقال جيسوس خلال المقطع المسرب: "لم أرفض العودة إلى فلامنجو لأنني أطلب مبالغ مالية كبيرة كما تردد، وكل ما في الأمر تحدثت مع ماركوس براز نائب رئيس النادي، وقلت له أريد الاستمرار مع فنربخشه لنهاية عقدي الشهر القادم".

وأضاف: "مسؤولو فلامنجو في عجلة من أمرهم، ولا يمكنني إلغاء عقدي مع فنربخشه الآن، ولكن ماركوس أبلغني بأنهم سيعينون مدرب مؤقت لحين انتهاء عقدي مع فنربخشه، وهذا ما أردت توضيحه للجميع".

وبذلك يصدم فلامنجو نادي النصر، في فكرة التعاقد مع جيسوس، الذي حسم وجهته المقبلة، بالعودة مرة أخرى إلى نادي فلامنجو البرازيلي، بعد نهاية عقده مع فنربخشه.

Shahid