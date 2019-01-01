بعد مجد الأبطال، أليسون يكشف عن طموح الموسم المقبل

حارس ليفربول يعود من أجل الاستعداد للموسم الجديد مع الريدز

يعود الحارس البرازيلي أليسون بيكر مرة أخرى لفريقه ليفربول الإنجليزي بعد قضاء العطلة مع عائلته وأصدقائه وذلك عقب الفوز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا.

كان الدولي البرازيلي قد قدم موسمًا رائعًا مع النادي الإنجليزي نجح معه في الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في المباراة النهائية وذلك بعد تخطي برشلونة في نصف النهائي، كما حصد الفريق المركز الثاني في بطولة الدوري.

وفي تصريحات اللاعب بعد العودة قال: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى الفريق، لقد قضيت أوقاتًا سعيدة في العطلة الصيفية مع العائلة والأصدقاء وكنت أفتقد الملعب وزملائي والجميع هنا".

وتابع: "أتطلع الآن للعودة واللعب مجددًا، علينا أن نظل في تماسك كما فعلنا الموسم الماضي، نريد الفوز بكل شيء هذا الموسم لذلك يجب أن نعمل بكل قوة".

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جواو فليكس 🔝✨pic.twitter.com/lOJcKHo47P — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

بطل أوروبا أضاف: "الفوز ببطولة كوبا أميركا مع المنتخب شيء مميز للغاية، كان لقبًا هامًا بالنسبة لي وللمنتخب والجماهير أيضًا، لم نحقق ذلك اللقب منذ سنوات عديدة وذلك ما يجعله في غاية الأهمية لنا جميعًا".

يذكر أن الحارس البرازيلي يعد أحد أفضل حراس العالم بالوقت الحالي ومن المتوقع أن يتواجد بقوة في سباق الكرة الذهبية لهذا العام.